Гривна окрепла на межбанке перед выходными

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после сохранения на уровне 25,45 UAH/USD в четверг в пятницу укрепился на 8 коп. до 25,37 UAH/USD в то время, как курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,47-25,51 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,39-25,43 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,35-25,39 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 8,47% с 27,72 UAH/USD до 25,37 AH/USD.

Как сообщали Українські Новини, за неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Также продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.

Кроме того, Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, а Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Тем временем рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ, а эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019.