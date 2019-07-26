Гривна окрепла на межбанке перед выходными

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после сохранения на уровне 25,45 UAH\/USD в четверг в пятницу укрепился на 8 коп. до 25,37 UAH\/USD в то время, как курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,47-25,51 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,39-25,43 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,35-25,39 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 8,47% с 27,72 UAH\/USD до 25,37 AH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, за неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Также продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.\r\nКроме того, Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, а Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.\r\nТем временем рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ, а эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019.