Продажа и покупка российского рубля обвалились в начале недели

В понедельник, 29 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 26 июля, понизился на 8 копеек и составил 3,58 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи понизился на 3 копейки и составил 4,14 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 29 июля:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,58\r\n\r\n\r\n4,14\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n3,98\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар и евро подешевели еще сильнее с понедельника, а НБУ укрепил гривну почти на 5 копеек.\r\nЗа прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. \r\nТем временем, согласно прогнозам экспертов, ситуация на валютном рынке может ухудшиться.