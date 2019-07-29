Продажа и покупка российского рубля обвалились в начале недели

В понедельник, 29 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 26 июля, понизился на 8 копеек и составил 3,58 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 3 копейки и составил 4,14 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 29 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,58 4,14 Максимальный 3,98 5,00 Минимальный 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро подешевели еще сильнее с понедельника, а НБУ укрепил гривну почти на 5 копеек.

За прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75.

Тем временем, согласно прогнозам экспертов, ситуация на валютном рынке может ухудшиться.