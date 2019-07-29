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29 июля 2019, понедельник, 12:08 162
Финансы 2019-07-29T12:14:32+03:00
Українські Новини
Продажа и покупка российского рубля обвалились в начале недели

Продажа и покупка российского рубля обвалились в начале недели

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В понедельник, 29 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 26 июля, понизился на 8 копеек и составил 3,58 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 3 копейки и составил 4,14 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 29 июля:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,58

4,14

Максимальный

3,98

5,00

Минимальный

2,50

4,00

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро подешевели еще сильнее с понедельника, а НБУ укрепил гривну почти на 5 копеек.

За прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. 

Тем временем, согласно прогнозам экспертов, ситуация на валютном рынке может ухудшиться.

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