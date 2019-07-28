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28 июля 2019, воскресенье, 10:18 15
Общество 2019-07-28T10:19:17+03:00
Українські Новини
На западную Украину сегодня обрушатся грозы и шквальный ветер

На западную Украину сегодня обрушатся грозы и шквальный ветер

28 июня в западных областях ожидаются грозы, на Закарпатье - местами сильный дождь и шквалы до 20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Вместе с тем в Черкасской области, в Запорожье, в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

Как сообщали Українські Новини, 34-градусная жара сменится существенным похолоданием: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа.

Сегодня жара перевалит за +35 - в последний выходной июля.

Ранее стало известно, какую погоду ожидать в августе.

Украинский научно-исследовательский метеорологический институт НАН Украины прогнозирует сухую и теплую вторую половину лета, а также заморозки к концу сентября.

Тем временем в июле в Киеве зафиксировали рекордное количество осадков.

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