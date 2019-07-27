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27 июля 2019, суббота, 22:00 68
Верховная Рада и партии 2019-07-27T22:07:14+03:00
Українські Новини
Дурость сразу видна: Дубинский назвал однопартийца от "Слуги народа" некомпетентным

Дурость сразу видна: Дубинский назвал однопартийца от "Слуги народа" некомпетентным

Победивший с огромным отрывом в своем округе кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", что другой кандидат от той же партии Давида Арахамия вводит людей в заблуждение, сообщает "Страна".

Речь шла о земельных отношениях и рынке земли.

Дубинский заявил Арахамии, что он некомпетентен в вопросах кадастра.

Второй темой, по которой Дубинский не согласился с Арахамией, была деятельность Асселор Миттал в Кривом Роге и претензии к предприятию от СБУ.

Речь Арахамии можно услышать на 35:10, а ремарку Дубинского - на 41:52.

Позже в своем блоге Дубинский заявил, что обращается ко всем политикам из своей партии с просьбой говорить о том, что они знают, о том, в чем разбираются, потому что "дурость каждого сразу же видна".

В избирательном списке "Слуги народа" Арахамия был под номером 4.

Как сообщали Українські Новини, Супрун подала иск в суд против журналиста Александра Дубинского о защите чести и достоинства. Дубинский прокомментировал иск Супрун.

Также Дубинский просил суд запретить выезд за границу Порошенко, Райнину и Кононенко.

38-летний Дубинский родился в Киеве, телеведущий телеканала "1+1", также широко известен как блогер, постоянно обвиняющий в коррупции Порошенко и его окружение, в частности и Кононенко в том числе.

Тем временем глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что выигрыш кандидатов партии в ряде округов у серьезных конкурентов является результатом работы медиа и блогеров.

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