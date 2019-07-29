Срок тюремного заключения бывшего "начальника службы тыла" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дмитрия Куприяна (позывной "Батя") завершился.\r\nОб этом говорится в публикации Українських Новин.\r\nИменно Куприян является тем боевиком ДНР, который, по данным Службы безопасности Украины, организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК "Бук".\r\nИменно из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.\r\nКуприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года.\r\nВ декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы и к нему был применен "закон Савченко".\r\nСрок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года.\r\nИз-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год.\r\nКуприян обязан в ночное время находится дома и 4 раза в месяц отмечаться у полиции.\r\nТакже ему запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины с целью приобретения спиртных напитков.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 17 июля Служба безопасности Украины заявила, что установила и задержала бывшего боевика ДНР, причастного к транспортировке зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе.\r\nВ конце июня СБУ задержала в Донецкой области бывшего начальника ПВО "Славянской бригады" ДНР Владимира Цемаха.\r\nСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.\r\n19 июня Международная следственная группа выдвинула подозрение бывшему "министру обороны" ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову) и еще 3 боевикам в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines.\r\n17 июля 2014 года самолет Malaysia Airlines был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук" в Донецкой области.\r\nПогибли 298 человек.