Дело МН17: Укравший трейлер для перевозки "Бука" боевик ДНР вышел на свободу

Срок тюремного заключения бывшего "начальника службы тыла" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дмитрия Куприяна (позывной "Батя") завершился.

Об этом говорится в публикации Українських Новин.

Именно Куприян является тем боевиком ДНР, который, по данным Службы безопасности Украины, организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК "Бук".

Именно из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.

Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года.

В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы и к нему был применен "закон Савченко".

Срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года.

Из-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год.

Куприян обязан в ночное время находится дома и 4 раза в месяц отмечаться у полиции.

Также ему запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины с целью приобретения спиртных напитков.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Служба безопасности Украины заявила, что установила и задержала бывшего боевика ДНР, причастного к транспортировке зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе.

В конце июня СБУ задержала в Донецкой области бывшего начальника ПВО "Славянской бригады" ДНР Владимира Цемаха.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

19 июня Международная следственная группа выдвинула подозрение бывшему "министру обороны" ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову) и еще 3 боевикам в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines.

17 июля 2014 года самолет Malaysia Airlines был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук" в Донецкой области.

Погибли 298 человек.