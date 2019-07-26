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26 липня 2019, пʼятниця, 17:22 45
Фінанси 2019-07-26T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня зміцніла на міжбанку перед вихідними

Гривня зміцніла на міжбанку перед вихідними

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після збереження на рівні 25,45 UAH/USD в четвер у п'ятницю зміцнився на 8 коп. до 25,37 UAH/USD в той час, як курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,47-25,51 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,39-25,43 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,35-25,39 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 8,47% з 27,72 UAH/USD до 25,37 AH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, за тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75. продаж російського рубля впала, а купівля - подорожчала.

Крім того, Нацбанк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, а Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.

Тим часом рост ВВП в I кварталі відповідав оцінкою НБУ, а експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% в 2019.

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