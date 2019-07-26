Представители Кличко не явились в ГБР, - Труба

Никто из представителей председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, увольнение которого Кабмин рассмотрит на ближайшем заседании, как и он сам, не явились на допрос в Госбюро расследований.\r\nОб этом в своем канале в мессенджере Telegram написал директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.\r\nПо его словам словам, следственные действия были запланированы в пятницу.\r\nТруба сообщил, что Кличко будет направлена повторная повестка о вызове на допрос.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кличко на брифинге заявил, что Кличко не хочет идти на допрос в ГБР. Также Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева.\r\nРанее Зеленский просил Гройсмана направить представление об отставке Кличко.\r\nТем временем Кличко заявил, что подает в суд на телеканал "1+1".