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26 июля 2019, пятница, 15:26 31
Судебная власть 2019-07-26T15:44:56+03:00
Українські Новини
Представители Кличко не явились в ГБР, - Труба

Представители Кличко не явились в ГБР, - Труба

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Никто из представителей председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, увольнение которого Кабмин рассмотрит на ближайшем заседании, как и он сам, не явились на допрос в Госбюро расследований.

Об этом в своем канале в мессенджере Telegram написал директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

По его словам словам, следственные действия были запланированы в пятницу.

Труба сообщил, что Кличко будет направлена повторная повестка о вызове на допрос.

Как сообщали Українськi Новини, Кличко на брифинге заявил, что Кличко не хочет идти на допрос в ГБР. Также Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева.

Ранее Зеленский просил Гройсмана направить представление об отставке Кличко.

Тем временем Кличко заявил, что подает в суд на телеканал "1+1".

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