Представители Кличко не явились в ГБР, - Труба

Никто из представителей председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, увольнение которого Кабмин рассмотрит на ближайшем заседании, как и он сам, не явились на допрос в Госбюро расследований.

Об этом в своем канале в мессенджере Telegram написал директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

По его словам словам, следственные действия были запланированы в пятницу.

Труба сообщил, что Кличко будет направлена повторная повестка о вызове на допрос.

Как сообщали Українськi Новини, Кличко на брифинге заявил, что Кличко не хочет идти на допрос в ГБР. Также Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева.

Ранее Зеленский просил Гройсмана направить представление об отставке Кличко.

Тем временем Кличко заявил, что подает в суд на телеканал "1+1".