Полиция открыла дело из-за нападения на кортеж Порошенко

Полиция начала расследовать нападение неизвестных на кортеж бывшего Президента Петра Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-сужбы полиции Киева, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, около 17:00 группа неизвестных заблокировала автомобиль Порошенко и вступила в конфликт с его охраной, после чего хулиганы скрылись с места происшествия.\r\nПравоохранители устанавливают личности участников инцидента.\r\nСведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.\r\nСанкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.\r\nНапомним, ранее СМИ сообщили, что на кортеж Петра Порошенко напал ветеран "Азова", которому Зеленский предоставил гражданство.\r\nВ четверг Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.\r\nРанее Госбюро расследований заявляло о намерении силой доставить бывшего президента Петра Порошенко на допрос в случае его неявки для проведения следственных действий.