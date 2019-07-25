Полиция открыла дело из-за нападения на кортеж Порошенко

Полиция начала расследовать нападение неизвестных на кортеж бывшего Президента Петра Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований.

Об этом говорится в сообщении пресс-сужбы полиции Киева, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, около 17:00 группа неизвестных заблокировала автомобиль Порошенко и вступила в конфликт с его охраной, после чего хулиганы скрылись с места происшествия.

Правоохранители устанавливают личности участников инцидента.

Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что на кортеж Петра Порошенко напал ветеран "Азова", которому Зеленский предоставил гражданство.

В четверг Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Ранее Госбюро расследований заявляло о намерении силой доставить бывшего президента Петра Порошенко на допрос в случае его неявки для проведения следственных действий.