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25 липня 2019, четвер, 21:45 22
Силові структури 2019-07-25T23:30:02+03:00
Українські Новини
Поліція відкрила справу за напад на кортеж Порошенка

Поліція відкрила справу за напад на кортеж Порошенка

Поліція почала розслідувати напад невідомих на кортеж колишнього Президента Петра Порошенка після допиту в Державному бюро розслідувань.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, близько 17:00 група невідомих заблокувала автомобіль Порошенка і вступила в конфлікт з його охороною, після чого хулігани втекли з місця події.

Правоохоронці встановлюють особи учасників інциденту.

Відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що на кортеж Петра Порошенка напав ветеран "Азова", якому Володимир Зеленський надав громадянство.

У четвер Петро Порошенко прибув на допит в Державне бюро розслідувань.

Раніше Держбюро розслідувань заявляло про намір силоміць доставити колишнього президента Петра Порошенка на допит в разі його неявки для проведення слідчих дій.

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