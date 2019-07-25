Поліція відкрила справу за напад на кортеж Порошенка

Поліція почала розслідувати напад невідомих на кортеж колишнього Президента Петра Порошенка після допиту в Державному бюро розслідувань.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, близько 17:00 група невідомих заблокувала автомобіль Порошенка і вступила в конфлікт з його охороною, після чого хулігани втекли з місця події.\r\nПравоохоронці встановлюють особи учасників інциденту.\r\nВідомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.\r\nСанкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.\r\nНагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що на кортеж Петра Порошенка напав ветеран "Азова", якому Володимир Зеленський надав громадянство.\r\nУ четвер Петро Порошенко прибув на допит в Державне бюро розслідувань.\r\nРаніше Держбюро розслідувань заявляло про намір силоміць доставити колишнього президента Петра Порошенка на допит в разі його неявки для проведення слідчих дій.