Поліція відкрила справу за напад на кортеж Порошенка

Поліція почала розслідувати напад невідомих на кортеж колишнього Президента Петра Порошенка після допиту в Державному бюро розслідувань.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, близько 17:00 група невідомих заблокувала автомобіль Порошенка і вступила в конфлікт з його охороною, після чого хулігани втекли з місця події.

Правоохоронці встановлюють особи учасників інциденту.

Відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що на кортеж Петра Порошенка напав ветеран "Азова", якому Володимир Зеленський надав громадянство.

У четвер Петро Порошенко прибув на допит в Державне бюро розслідувань.

Раніше Держбюро розслідувань заявляло про намір силоміць доставити колишнього президента Петра Порошенка на допит в разі його неявки для проведення слідчих дій.