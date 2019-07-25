На кортеж Порошенко напал ветеран "Азова", которому Зеленский предоставил гражданство, - СМИ

На автомобиль пятого президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований вскарабкался ветеран полка "Азов" Никита Макеев.\r\nТакую информацию "Украинской правде" сообщили несколько независимых друг от друга источников.\r\nМакеев родом из России и у него был паспорт РФ, однако 18 июля президент Владимир Зеленский дал ветерану "Азова" украинское гражданство.\r\nСтоличные полицейские отметили, что пока никто с жалобами относительно события в полицию не обращался. В результате столкновения под ГБР никого не задерживали.\r\nЖурналисты обращалась к самому Макеева, чтобы получить комментарий. Он информации о своей причастности к конфликту не подтвердил и не опроверг, однако обещал связаться позже.\r\nВ прошлом году Макеев в интервью "BBC Украина" рассказал, что приехал в Украину в июле 2014 года.\r\n"Приехал из-за того, что у меня обостренное чувство справедливости. Сразу попал в "Азов" в отдельный взвод... Участвовал в боевых действиях зимой (2014-2015 гг.)", - говорил он.\r\nОн рассказывал, что после того как получил контузию, начал помогать роте и на базе "Азова" в Киеве.\r\nМакеев отмечал, что иностранцам, которые воюют на Донбассе, необходимо украинское гражданство.\r\nКак сообщали Українські Новини, Петр Порошенко прибыл в четверг на допрос в Государственное бюро расследований.\r\nРанее ГБР заявляло о намерении силой доставить бывшего президента Петра Порошенко на допрос в случае его неявки для проведения следственных действий.