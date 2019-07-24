Винница больше не за Порошенко: "Слуга народа" забрала все мандаты на округах

21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Украинцы выбирали парламент по смешанной избирательной системой, которая была принята в 2012 году. Українські Новини расскажут, кто прошел в Верховную Раду по результатам выборов в Винницкой области. Всего в Раду проходят 225 народных депутатов по спискам политических партий и 225 - по мажоритарным округам. Из-за того, что в аннексированном Крыму и оккупированных районах Донецкой и Луганских областей выборы проходить не могут, то на выборах в 2019 году будет избрано 199 мажоритарщиков.На восьми округах в Винницкой области победили кандидаты от партии "Слуга народа". \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВінницька область\r\n\r\n\r\n11\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n30,85\r\n \r\nПАШКОВСЬКИЙ МАКСИМ ІГОРОВИЧ\r\n26,63\r\n \r\n\r\n\r\n12\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n34,04\r\n \r\nДРАБОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ\r\n33,23\r\n \r\n\r\n\r\n13\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n39,45\r\n \r\nЮРЧИШИН ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ\r\n36,41\r\n \r\n\r\n\r\n14\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n37,01\r\n \r\nБОРЗОВА ІРИНА НАУМІВНА\r\n30,10\r\n \r\n\r\n\r\n15\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n42,87\r\n \r\nБІЛОЗІР ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА\r\n35,87\r\n \r\n\r\n\r\n16\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,52\r\n \r\nВАЦАК ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ\r\n32,66\r\n \r\n\r\n\r\n17\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n43,14\r\n \r\nКУЧЕР МИКОЛА ІВАНОВИЧ\r\n34,97\r\n \r\n\r\n\r\n18\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n32,05\r\n \r\nМЕЙДИЧ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ\r\n30,41\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nНа выборах в Раду было зарегистрировано 3220 депутатов в 199 одномандатных избирательных округах. Как сообщали Українські Новини, выборы в Раду выиграл декан Харьковского вуза. Тем временем журналист Espreso.TV выиграл на округе в Житомирской области от "Слуги народа".