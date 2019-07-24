Винница больше не за Порошенко: "Слуга народа" забрала все мандаты на округах

21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Украинцы выбирали парламент по смешанной избирательной системой, которая была принята в 2012 году. Українські Новини расскажут, кто прошел в Верховную Раду по результатам выборов в Винницкой области.

Всего в Раду проходят 225 народных депутатов по спискам политических партий и 225 - по мажоритарным округам. Из-за того, что в аннексированном Крыму и оккупированных районах Донецкой и Луганских областей выборы проходить не могут, то на выборах в 2019 году будет избрано 199 мажоритарщиков.



На восьми округах в Винницкой области победили кандидаты от партии "Слуга народа".

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Вінницька область 11 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 30,85 ПАШКОВСЬКИЙ МАКСИМ ІГОРОВИЧ 26,63 12 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 34,04 ДРАБОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 33,23 13 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 39,45 ЮРЧИШИН ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ 36,41 14 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 37,01 БОРЗОВА ІРИНА НАУМІВНА 30,10 15 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 42,87 БІЛОЗІР ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА 35,87 16 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,52 ВАЦАК ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 32,66 17 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 43,14 КУЧЕР МИКОЛА ІВАНОВИЧ 34,97 18 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 32,05 МЕЙДИЧ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ 30,41

На выборах в Раду было зарегистрировано 3220 депутатов в 199 одномандатных избирательных округах.



Как сообщали Українські Новини, выборы в Раду выиграл декан Харьковского вуза.



Тем временем журналист Espreso.TV выиграл на округе в Житомирской области от "Слуги народа".









