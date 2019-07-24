подписаться на рассылку
25.55 25.95
28.4 29.05
˟
24 июля 2019, среда, 18:45 142 Список
Выборы 2019-07-24T20:00:02+03:00
Українські Новини
Винница больше не за Порошенко: "Слуга народа" забрала все мандаты на округах

Винница больше не за Порошенко: "Слуга народа" забрала все мандаты на округах

21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Украинцы выбирали парламент по смешанной избирательной системой, которая была принята в 2012 году. Українські Новини расскажут, кто прошел в Верховную Раду по результатам выборов в Винницкой области.

Всего в Раду проходят 225 народных депутатов по спискам политических партий и 225 - по мажоритарным округам. Из-за того, что в аннексированном Крыму и оккупированных районах Донецкой и Луганских областей выборы проходить не могут, то на выборах в 2019 году будет избрано 199 мажоритарщиков.

На восьми округах в Винницкой области победили кандидаты от партии "Слуга народа". 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Вінницька область
11 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 30,85   ПАШКОВСЬКИЙ МАКСИМ ІГОРОВИЧ 26,63  
12 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 34,04   ДРАБОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 33,23  
13 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 39,45   ЮРЧИШИН ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ 36,41  
14 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 37,01   БОРЗОВА ІРИНА НАУМІВНА 30,10  
15 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 42,87   БІЛОЗІР ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА 35,87  
16 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,52   ВАЦАК ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 32,66  
17 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 43,14   КУЧЕР МИКОЛА ІВАНОВИЧ 34,97  
18 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 32,05   МЕЙДИЧ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ 30,41  

На выборах в Раду было зарегистрировано 3220 депутатов в 199 одномандатных избирательных округах. 

Как сообщали Українські Новини, выборы в Раду выиграл декан Харьковского вуза

Тем временем журналист Espreso.TV выиграл на округе в Житомирской области от "Слуги народа".




Больше новостей о: Внеочередные выборы Выборы Винницкая область Мажоритарщики Партия "Слуга народа" Результаты выборов 2019 Парламентские выборы 2019

Архив
Новости
Во Львовской области Бондар от "Евросолидарности" выиграл с перевесом в 140 голосов у Кавецкого из "Слуга народа" 20:14
Видео дня: по Херсонской области пронеслось торнадо 20:07
ЦИК принял оригиналы протоколов о результатах голосования на выборах Рады от 46 из 199 окружкомов 19:52
В Партии регионов - хорошие, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами, - Ефремов 19:45
ГБР хочет купить трибуну для выступлений за 34 тысячи гривен 19:33
больше новостей
ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос 20:16 Обновляется
Ирина Фарион. Фото: facebook.com/IrynaFarion
Известные своей ненавистью к русскому языку Фарион и Ницой показали смешные результаты в округах Львовской области 09:12
Жена Климкина готовила для Зеленского Саммит Украина-ЕС 06:16 Документ
"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту 17:26
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника 06:00
больше новостей
Портнов опубликовал видео как Вакарчук в 2015 веселил в Монако московских гостей 13:59 Видео
Труба проигнорировал общественность и сам создал себе проблемы с Советом общественного контроля, - Леменов 13:49
Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска 16:09
В Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму, – СМИ 08:00
Полиция должна допросить Трубу по делам, в которых он фигурирует, - глава Совета общественного контроля при ГБР Болдин 13:38
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok