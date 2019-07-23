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23 июля 2019, вторник, 12:41 882
Выборы 2019-07-23T13:27:20+03:00
Українські Новини
Дочь руководителя “Лиги смеха“ и жена главы ГУД с бизнесом в Крыму победила в 14 округе в Винницкой области

Дочь руководителя “Лиги смеха“ и жена главы ГУД с бизнесом в Крыму победила в 14 округе в Винницкой области

Ирина Борзова. Фото: facebook/borzova.iryna
Ирина Борзова. Фото: facebook/borzova.iryna

Ирина Борзова, дочь руководителя "Лиги Смеха" Наума Барули и супруга и.о руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, выиграла выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №14 (Винницкая область).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Борзова победила с результатом 30,09% голосов.

Второй по количеству отданных голосов стала кандидат от партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина", депутат Винницкого областного совета Людмила Щербакивская - 14,18%, а третим - самовыдвиженец, бывший мэр Жмеринки Анатолий Кушнир - 13,75%.

В Раде нынешнего созыва депутатом по округу №14 является Иван Мельничук от "Блока Петра Порошенко", который баллотировался вновь от "Европейской солидарности", но получилчетвертый результат - 12,78%.

Борзовой в конце августа исполнится 37 лет.

Она жена заместителя руководителя Госуправления делами Серея Борзова, назначенного на должность экс-Президентом Петром Порошенко.

Он не был уволен Президентом Владимиром Зеленским, а был назначен и.о. руководителя, и в июле победил в конкурсе на должность руководителя президентской ДУСи.

В 2015 году Борзова балотировалась в Винницкий городской совет от "Винницкой европейской стратегии" премьер-министра Владимира Гройсмана, но не прошла.

Она - физлицо-предприниматель, которая орендует ряд заведений общественного питания.

Также Борзова вместе с отцом Барулей владеет компанией, переоформленной после 2014 года в аннексированном Россией Крыму в соответствии с российским законодательством.

Как сообщали Українськi Новини, в 2016 году Госуправление делами подарило Борзовым квартиру на Печерске площадью 200 кв. м. 

Согласно декларации Борзова, он владеет торговой маркой "Вінницькі перці", а Борзова зарабатывает 1 млн гривен в год.

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