Дочь руководителя “Лиги смеха“ и жена главы ГУД с бизнесом в Крыму победила в 14 округе в Винницкой области

Ирина Борзова, дочь руководителя "Лиги Смеха" Наума Барули и супруга и.о руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, выиграла выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №14 (Винницкая область).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nБорзова победила с результатом 30,09% голосов.\r\nВторой по количеству отданных голосов стала кандидат от партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина", депутат Винницкого областного совета Людмила Щербакивская - 14,18%, а третим - самовыдвиженец, бывший мэр Жмеринки Анатолий Кушнир - 13,75%.\r\nВ Раде нынешнего созыва депутатом по округу №14 является Иван Мельничук от "Блока Петра Порошенко", который баллотировался вновь от "Европейской солидарности", но получилчетвертый результат - 12,78%.\r\nБорзовой в конце августа исполнится 37 лет.\r\nОна жена заместителя руководителя Госуправления делами Серея Борзова, назначенного на должность экс-Президентом Петром Порошенко.\r\nОн не был уволен Президентом Владимиром Зеленским, а был назначен и.о. руководителя, и в июле победил в конкурсе на должность руководителя президентской ДУСи.\r\nВ 2015 году Борзова балотировалась в Винницкий городской совет от "Винницкой европейской стратегии" премьер-министра Владимира Гройсмана, но не прошла.\r\nОна - физлицо-предприниматель, которая орендует ряд заведений общественного питания.\r\nТакже Борзова вместе с отцом Барулей владеет компанией, переоформленной после 2014 года в аннексированном Россией Крыму в соответствии с российским законодательством.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2016 году Госуправление делами подарило Борзовым квартиру на Печерске площадью 200 кв. м. \r\nСогласно декларации Борзова, он владеет торговой маркой "Вінницькі перці", а Борзова зарабатывает 1 млн гривен в год.