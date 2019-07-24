Порошенка повторно викликають на допит

Державне бюро розслідувань викликає колишнього Президента Петра Порошенка на повторний допит 25 липня.\r\nПро це колишній заступник голови Адміністрації Андрій Портнов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nПовторний допит призначено на четвер, 25 липня, у зв'язку з неявкою Петра Порошенка на призначений допит 17 липня.\r\nПортнов уточнив, що допит призначено на 15:30.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань має намір силоміць доставити колишнього президента Петра Порошенка на допит в разі його неявки для проведення слідчих дій.\r\nУ партії Порошенко заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи. Пізніше Порошенко полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.\r\nКрім того, військова прокуратура розслідує скандальну закупівлю Порошенком рацій для армії.\r\nТим часом на позачергових виборах Верховної Ради за партію Петра Порошенка "Європейську солідарність" проголосували 8,12% (1,15 млн) виборців.\r\n \r\n