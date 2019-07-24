Порошенка повторно викликають на допит

Державне бюро розслідувань викликає колишнього Президента Петра Порошенка на повторний допит 25 липня.

Про це колишній заступник голови Адміністрації Андрій Портнов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Повторний допит призначено на четвер, 25 липня, у зв'язку з неявкою Петра Порошенка на призначений допит 17 липня.

Портнов уточнив, що допит призначено на 15:30.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань має намір силоміць доставити колишнього президента Петра Порошенка на допит в разі його неявки для проведення слідчих дій.

У партії Порошенко заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи. Пізніше Порошенко полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.

Крім того, військова прокуратура розслідує скандальну закупівлю Порошенком рацій для армії.

Тим часом на позачергових виборах Верховної Ради за партію Петра Порошенка "Європейську солідарність" проголосували 8,12% (1,15 млн) виборців.