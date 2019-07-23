Вместо отчета по расследованию убийства Павла Шеремета Луценко чатится в Facebook

В то время, как президент Владимир Зеленский заслушивает доклад по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, генпрокурор Юрий Луценко пишет комментарии в социальной сети Facebook.

Так, во время доклада Луценко комментировал пост в Facebook главного редактора "Радио НВ" Валерия Калныша о будущем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне и его книгах.

Луценко отметил, что имеет книгу Джонсона о Черчилле с автографом.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский разочарован тем, что генпрокурор Юрий Луценко не пришел на отчет по делу об убийстве Шеремета.

Ранее Юрий Луценко заявлял, что в деле об убийстве Павла Шеремета есть "горячие следы", но через пару дней ушел в отпуск до 5 августа.

Тем временем Князев заявляет, что полиция располагает рядом перспективных направлений расследования убийства Шеремета.

Кроме того, суд повторно арестовал по просьбе полиции всю информацию о мобильных переговорах абонентов с января по август 2016 года для расследования убийства журналиста Павла Шеремета.