Посольство США призывает наказать виновных в смерти Шеремета

Посольство США в Украине призывает украинскую власть привлечь к ответственности виновных в смерти журналиста интернет-издания "Украинская правда" и ведущего радио "Вести" Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"В третью годовщину убийства Павла Шеремета мы призываем власть проявить приверженность к свободе прессы и привлечь к ответственности виновных в его смерти. Независимые СМИ играют важную роль в украинской демократии," - говорится в сообщении.

Временный поверенный в делах США Вильям Тейлор в субботу посетил место (пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве), где 3 года назад взорвали автомобиль Шеремета, где журналисты провели акцию "Кто убил Павла? Три года без ответа".

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову, главе Национальной полиции Сергею Князеву, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку 23 июля доложить о ходе расследования.

В декабре 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета существенно сузился.

20 июля 2016 года автомобиль, в котором ехал Шеремет, был взорван в центре Киева.