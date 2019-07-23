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23 липня 2019, вівторок, 16:03 57
Політика 2019-07-23T17:45:03+03:00
Українські Новини
Відпустка, так відпустка: Зеленський чекав Луценка на звіт по Шеремету

Відпустка, так відпустка: Зеленський чекав Луценка на звіт по Шеремету

Володимир Зеленський. Фото: rbc.ru
Володимир Зеленський. Фото: rbc.ru

Президент Володимир Зеленський розчарований тим, що генпрокурор Юрій Луценко не прийшов на звіт у справі про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

Про це він сказав журналістам.

"Я його чекав і хотів бачити", - сказав Зеленський.

При цьому президент додав, що якщо Луценко у відпустці, то нічого не може вдіяти з цим.

"Якщо відпустка, так відпустка", - зазначив глава держави.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко заявив, що у справі про вбивство Шеремета є "гарячі сліди",а через кылька днів пішов у відпустку до 5 серпня.

Раніше Президент Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, голові Національної поліції Сергію Князєву, голові Служби безпеки України Василю Грицаку 23 липня доповісти про хід розслідування вбивства журналіста інтернет-видання "Українська правда" та ведучого радіо "Вісті" Павла Шеремета.

Також НСЖУ закликала журналістів прийти на місце вбивства Шеремета і вимагати справедливості.

Тим часом посольство США закликає покарати винних у смерті Павла Шеремета.

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