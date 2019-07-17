НСЖУ призывает журналистов прийти утром в субботу на место убийства Шеремета и требовать справедливости

В субботу, 20 июля, исполнится 3 года с момента убийства Павла Шеремета. В этот день колеги в Украине и Беларуси собираются отдать дань погибшему журналисту. Национальный союз журналистов Украины призывает коллег поддержать инициативу друзей Павла Шеремета и прийти утром в субботу на место убийства журналиста, требуя справедливости. Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

На пересечении ул. Б. Хмельницкого и Франко в Киеве, где три года назад взорвали автомобиль журналиста, с 8:00 будет проходить акция "Кто убил Павла? Три года без ответа". Организатор мероприятия - редакция издания "Украинская правда", где работал Павел Шеремет.



"20 июля 2016 года в центре Киева был убит наш коллега и друг Павел Шеремет. И президент, и министр внутренних дел, и председатель Национальной полиции называли раскрытие этого преступления делом чести. Через три года мы так и не знаем ни имена исполнителей, ни заказчиков убийства. 20 июля мы вспоминаем своего коллегу и требуем отчета правоохранителей по расследованию этого преступления", - говорится в обращении коллектива "Украинской правды", опубликованном в анонсе памятной акции.



На родине Павла Шеремета в Беларуси коллеги собираются посетить могилу на Северном кладбище в Минске, возложить цветы и вспомнить Павла. Об этом говорится на сайте Белоруской Ассоциации журналистов (БАЖ). Белорусские журналисты, а также родные и близкие погибшего журналиста будут чествовать память о коллеге 20 июля в 12:00.



Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске. После школы поступил на исторический факультет БГУ, где проучился три курса. Окончил факультет международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета. До 1992 года работал в одном из белорусских банков. Затем пришел на белорусское телевидение. Известность получил как ведущий еженедельной аналитической программы "Проспект".



В 1996 году работал главным редактором "Белорусской деловой газеты". В том же году был назначен заведующим белорусским бюро Общественного российского телевидения (ныне - Первый канал) и собственным корреспондентом канала по Беларуси.



В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от иностранных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, журналист провел в тюрьме три месяца.



В 1998 году Шеремет начал работать специальным корреспондентом программ "Новости" и "Время" дирекции информационных программ российского канала ОРТ, а в январе 1999-го занял пост шеф-редактора российской и зарубежной корреспондентской сети дирекции информационных программ ОРТ. Был ведущим еженедельной аналитической программы "Время".



В 2000 году Шеремет оставил программы новостей и продолжал работать на Первом канале как автор документальных фильмов и специальных проектов в рамках информационных программ. Окончательно покинул телеканал в 2008 году.



С 2012 года вел блог в интернет-газете "Украинская правда", впоследствии стал ее исполнительным директором. В июнЕ 2015 года запустил авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале 24. С сентября 2015 вел утренние передачи на "Радио Вести", с начала 2016 г. - программу "Утро Павла Шеремета" там же.



Американский Комитет защиты журналистов подготовил специальный доклад по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета. Доклад называется "Отказ от правосудия: расследование убийства Павла Шеремета в Украине не дало результатов".



Ранее Госдеп США напомнил, что за год ни один человек не был арестован по делу об убийстве Шеремета.



Тем временем комитет по защите журналистов призвал Зеленского содействовать свободе прессы в Украине.





