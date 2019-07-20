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20 июля 2019, суббота, 11:30 226
Президент 2019-07-20T11:30:37+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил Луценко, Авакову, Князеву и Грицаку через 3 дня доложить о ходе расследования убийства Шерем

Зеленский поручил Луценко, Авакову, Князеву и Грицаку через 3 дня доложить о ходе расследования убийства Шеремета

Павел Шеремет. Фото: radiosvoboda.org
Павел Шеремет. Фото: radiosvoboda.org

Президент Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову, главе Национальной полиции Сергею Князеву, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку 23 июля доложить о ходе расследования убийства журналиста интернет-издания "Украинская правда" и ведущего радио "Вести" Павла Шеремета.

Об этом Зеленский написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - написал он.

Зеленский отметил, что раскрытие убийства Шеремета предыдущий Президент Петр Порошенко и правоохранительные органы называли "делом чести", прошло 3 года, а вопросов остается больше, чем ответов.

Он добавил, что украинское общество уже давно должно получить ответ на вопрос: "Кто убил Павла?".

Как сообщали Українські Новини, 20 июля 2016 года автомобиль, в котором ехал Шеремет, был взорван в центре Киева.

Национальная полиция назвала убийство Шеремета высококвалифицированным преступлением практически без доказательств и затрудняется прогнозировать какие-либо перспективы в расследовании дела.

Национальный союз журналистов призвал журналистов в день третьей годовщины его убийства 20 июля прийти на акцию памяти журналиста Шеремета на пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, где 3 года назад взорвали автомобиль журналиста, на акцию "Кто убил Павла? Три года без ответа".

В декабре 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета существенно сузился.

20 июля 2016 года автомобиль, в котором ехал Шеремет, был взорван в центре Киева.

Больше новостей о: Василий Грицак Убийство Павла Шеремета Аваков Арсен Владимир Зеленский Юрий Луценко Князев

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