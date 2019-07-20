Зеленский поручил Луценко, Авакову, Князеву и Грицаку через 3 дня доложить о ходе расследования убийства Шеремета

Президент Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову, главе Национальной полиции Сергею Князеву, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку 23 июля доложить о ходе расследования убийства журналиста интернет-издания "Украинская правда" и ведущего радио "Вести" Павла Шеремета.\r\nОб этом Зеленский написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - написал он.\r\nЗеленский отметил, что раскрытие убийства Шеремета предыдущий Президент Петр Порошенко и правоохранительные органы называли "делом чести", прошло 3 года, а вопросов остается больше, чем ответов.\r\nОн добавил, что украинское общество уже давно должно получить ответ на вопрос: "Кто убил Павла?".\r\nКак сообщали Українські Новини, 20 июля 2016 года автомобиль, в котором ехал Шеремет, был взорван в центре Киева.\r\nНациональная полиция назвала убийство Шеремета высококвалифицированным преступлением практически без доказательств и затрудняется прогнозировать какие-либо перспективы в расследовании дела.\r\nНациональный союз журналистов призвал журналистов в день третьей годовщины его убийства 20 июля прийти на акцию памяти журналиста Шеремета на пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, где 3 года назад взорвали автомобиль журналиста, на акцию "Кто убил Павла? Три года без ответа".\r\n\r\nВ декабре 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета существенно сузился.\r\n20 июля 2016 года автомобиль, в котором ехал Шеремет, был взорван в центре Киева.\r\n