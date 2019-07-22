Луценко исчез, обязанности генпрокурора исполняет Сторожук, - Портнов

Бывший замглавы Администрации Андрей Портнов заявил об исчезновении генерального прокурора Юрия Луценко, которого ранее допросило НАБУ.

Об этом Портнов сообщил на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

По его словам, обязанности генпрокурора исполняет первый заместитель Луценко Дмитрий Сторожук.

"Друзья, информирую, что Генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности Генерального прокурора исполняет Сторожук", - написал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ обязали открыть дело по возможному отмыванию денег замом Луценко.

Ранее президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде дать согласие на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а также на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина и назначение на эту должность заместителя главы Администрации Президента Вадима Пристайко.

Тем временем Высший совет правосудия (ВСП) обнаружил в действиях генерального прокурора Юрия Луценко признаки дисциплинарного проступка.