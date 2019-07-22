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22 июля 2019, понедельник, 10:46 132
Финансы 2019-07-22T10:58:56+03:00
Українські Новини
После выборов доллар и евро в обменниках Киева резко подешевели

После выборов доллар и евро в обменниках Киева резко подешевели

После того, как доллар и евро повысились в цене за предвыборную неделю, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 июля на 13,57 коп. до 26,0274 UAH/USD, курс покупки - на 18,61 коп. до 25,6618 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 21,87 коп. до 28,7076 UAH/EUR, курс продажи понизился на 16,56 коп. до 29,2932 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,6618 26,0274 28,7076 29,2932 3,68 4,23
Максимальный 25,8000 26,4000 28,9600 29,7000 4,07 5,00
Минимальный 25,4000 25,8500 28,0000 29,0500 2,50 4,07

Как сообщали Українські Новини, после того, как Нацбанк существенно ослаблял гривну на избирательные выходныеНБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июля, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH/USD.

Тем временем Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%.

Кроме того, Национальный банк ожидает получения транша от Международного валютного фонда в размере 2 млрд долларов по новой программе сотрудничества в 4 квартале.

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