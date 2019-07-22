После выборов доллар и евро в обменниках Киева резко подешевели

После того, как доллар и евро повысились в цене за предвыборную неделю, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 июля на 13,57 коп. до 26,0274 UAH\/USD, курс покупки - на 18,61 коп. до 25,6618 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 21,87 коп. до 28,7076 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 16,56 коп. до 29,2932 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,6618\r\n26,0274\r\n28,7076\r\n29,2932\r\n3,68\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,8000\r\n26,4000\r\n28,9600\r\n29,7000\r\n4,07\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,4000\r\n25,8500\r\n28,0000\r\n29,0500\r\n2,50\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, после того, как Нацбанк существенно ослаблял гривну на избирательные выходные, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июля, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH\/USD.\r\nТем временем Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%.\r\nКроме того, Национальный банк ожидает получения транша от Международного валютного фонда в размере 2 млрд долларов по новой программе сотрудничества в 4 квартале.