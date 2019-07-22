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22 липня 2019, понеділок, 10:46 15
Фінанси 2019-07-22T11:00:03+03:00
Українські Новини
Після виборів долар та євро в обмінниках Києва різко подешевшали

Після виборів долар та євро в обмінниках Києва різко подешевшали

Після того, як долар і євро подорожчали за передвиборчу тиждень, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 липня на 13,57 коп. до 26,0274 UAH/USD, курс покупки - на 18,61 коп. до 25,6618 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 21,87 коп. до 28,7076 UAH/EUR, курс продажу знизився на 16,56 коп. до 29,2932 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,6618 26,0274 28,7076 29,2932 3,68 4,23
Максимальний 25,8000 26,4000 28,9600 29,7000 4,07 5,00
Мінімальний 25,4000 25,8500 28,0000 29,0500 2,50 4,07

Як повідомляли Українські Новини, після того, як Нацбанк суттєво послаблює гривню на виборчі вихідні, НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 липня, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH/USD.

Водночас Нацбанк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%.

Крім того, Національний банк очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду в розмірі 2 млрд доларів за новою програмою співпраці в 4 кварталі.

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