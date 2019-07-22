Після виборів долар та євро в обмінниках Києва різко подешевшали

Після того, як долар і євро подорожчали за передвиборчу тиждень, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 липня на 13,57 коп. до 26,0274 UAH\/USD, курс покупки - на 18,61 коп. до 25,6618 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 21,87 коп. до 28,7076 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 16,56 коп. до 29,2932 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,6618\r\n26,0274\r\n28,7076\r\n29,2932\r\n3,68\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,8000\r\n26,4000\r\n28,9600\r\n29,7000\r\n4,07\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,4000\r\n25,8500\r\n28,0000\r\n29,0500\r\n2,50\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після того, як Нацбанк суттєво послаблює гривню на виборчі вихідні, НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 липня, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH\/USD.\r\nВодночас Нацбанк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%.\r\nКрім того, Національний банк очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду в розмірі 2 млрд доларів за новою програмою співпраці в 4 кварталі.