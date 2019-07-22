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22 июля 2019, понедельник, 11:09 539
Выборы 2019-07-22T11:09:38+03:00
Українські Новини
В заграничном округе победила "Евросолидарность" по подсчету 100% протоколов

В заграничном округе победила "Евросолидарность" по подсчету 100% протоколов

Выборы. Фото: prm.ua
Выборы. Фото: prm.ua

На выборах Верховной Рады 29,55% избирателей проголосовали за партию "Европейская солидарность", 28,13% - за "Слугу народа", 19,67% - за "Голос" Святослава Вакарчука по подсчету 100% электронных протоколов в заграничном округе, в то время, как в Украине лидирует "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

"Партия Шария" набрала 4,41% голосов, "Свобода" - 4,25%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 3,60%, "Сила и честь" - 3,05%, "Батьківщина" - 2,01%,"Гражданская позиция" - 1,23%, "Рух нових сил" Михаила Саакашвили - 1,07%.

Как сообщали Українськi Новини, 49,84% избирателей в 199 из 199 округов всех областей проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 20:00.

Тем временем явка на выборах Рады в Японии составила 20%, а в Южной Корее - 28%. Также объявлены окончательные результаты Национального exit-poll-2019.

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