Оголошено остаточні результати Національного exit-poll-2019

Станом на 20:00 на виборах Верховної Ради 44,2% проголосували за партію "Слуга народу", 11,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Європейську солідарність".

7,4% - "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ", 6,5% - партію" Голос "за даними консорціуму" Національний exit-poll-2019 ".

Про це соціологи повідомили на прес-конференції, передають Українські Новини.

До консорціуму "Національний exit-poll-2019" входять фонд "Демократичні ініціативи", Київський міжнародний інститут соціології та Центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

З урахуванням похибки опитування, в Раду може потрапити партія "Сила і честь", що отримала за результатами exit-poll 4,3%.

Решта партій за результатами опитування не проходять в Раду.

"Опозиційний блок" набрав 3,3%, "Партія Шарія" - 3,1%, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 2,8%, "Українська стратегія Гройсмана - 2,2%," Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2 ,1%.

Решта набрали менше ніж 1%.

Опитування виборців проходило на 300 дільницях.

Похибка опитування становить для лідера голосування - 2,5%, для інших партій не більше ніж 1%.

Як повідомляли Українські Новини, явка на виборах Ради в Японії становила 20%, а в Південній Кореї - 28%.

Також явка на вибори становила менше 37% станом на 16:00: найактивніші виборці у Чернігівській, Полтавській і Хмельницькій областях.

Раніше в Антарктиді закінчилося голосування, проголосували всі 12 українців, а в Австралії завершилося голосування на виборчій дільниці №900001, розташованій в посольстві України в Канберрі. 4% виборців у виборчому окрузі в Австралії проголосували на виборах до Верховної Ради.