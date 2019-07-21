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21 июля 2019, воскресенье, 08:46 499
Выборы 2019-07-21T08:46:48+03:00
Українські Новини
В Бахмуте под "разлитыми чернилами" попытались скрыть фальсификации

В Бахмуте под "разлитыми чернилами" попытались скрыть фальсификации

Полиция начала расследовать попытку фальсификации результатов выборов на избирательном участке в городе Бахмут Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.

"В Бахмуте члены одного из избирательных участков 46-го округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования и пытались скрыть этот факт, намеренно залив чернилами. Полицейские начали досудебное расследование. Вещественные доказательства изъяты", - говорится в нем.

Согласно сообщению, журналист одного из изданий обнаружила возможное нарушение избирательного законодательства и обратилась с соответствующим заявлением в территориальное подразделение полиции Бахмута.

"Чтобы проверить информацию, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли 85 незаполненных протоколов о подсчете голосов, которые уже были подписаны членами участковой избирательной комиссии. По предварительным данным установлено, что некоторые из членов УИК пытались скрыть факт преступления и намеренно залили чернилами указанные протоколы. Вещественные доказательства изъяты. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 158 "Подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке, протокола об итогах голосования и его заполнения членами избирательных участков" Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

За выборами онлайн можно понаблюдать вот здесь.

Как сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 21 июля, в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

В субботу, 20 июля, была запрещена предвыборная агитация. Накануне был последний день для агитации партий. Соответствующая норма содержится в законе "О выборах народных депутатов Украины", передают Українські Новини.

Под предвыборной агитацией имеется в виду любая деятельность с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата в депутаты или партию.

Как сообщали Українські Новини, партиям, которые пройдут в Раду, вернут деньгиза агитацию. ЦИК хочет возместить партиям 2,3 млрд гривен, потраченных на агитацию.

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