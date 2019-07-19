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19 июля 2019, пятница, 11:06 542
Политика 2019-07-19T11:14:44+03:00
Українські Новини
Зеленский передал Парубию большой привет

Зеленский передал Парубию большой привет

Владимир Зеленский и Андрей Парубий. Фото: пресс-служба Президента
Владимир Зеленский и Андрей Парубий. Фото: пресс-служба Президента

Президент Владимир Зеленский после отказа Андрея Парубия созвать парламент на внеочередное заседение заявил, что не собирается взаимодействовать с ним и будет разговаривать уже с новой Верховной Радой.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Дальнейших действий с господином Парубием как со спикером Верховной Рады я больше не вижу... После его последнего ответа я больше не вижу никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с другим парламентом", - сказал он.

В частности Зеленский акцентировал, что предлагал отменить мажоритарную составляющую парламентских выборов и снизить проходной барьер для партий к 3%, однако Рада этого не сделала.

"К сожалению, многие партии не смогут пройти барьер в 5%. К сожалению. И это будет именно из-за господина Парубия. Большой ему привет", - сказал он.

Президент также прокомментировал инициативу обмена Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.

"Мы не говорим об обмене наших моряков. Моряков нам должны вернуть. Если говорить о доброй воле, то мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета. Мы хотели бы получить всех наших политзаключенных и военных. Если это такие первые шаги, то мы готовы", - сказал он.

На вопрос о том, готова ли Украина вернуть Вышинского первой Зеленский ответил, что обмен должен проходить одновременно.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский назвал Парубия "мелким лгущим жуликом"

В день своей инаугурации Зеленский распустил Верховную Раду, а 11 июля депутаты попрощались с парламентом: сфотографировались на память и спели гимн.

21 июля состоятся внеочередные выборы. В парламент баллотируется 21 партия и больше трех тысяч кандидатов.

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