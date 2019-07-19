Зеленский передал Парубию большой привет

Президент Владимир Зеленский после отказа Андрея Парубия созвать парламент на внеочередное заседение заявил, что не собирается взаимодействовать с ним и будет разговаривать уже с новой Верховной Радой.\r\nОб этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.\r\n"Дальнейших действий с господином Парубием как со спикером Верховной Рады я больше не вижу... После его последнего ответа я больше не вижу никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с другим парламентом", - сказал он.\r\nВ частности Зеленский акцентировал, что предлагал отменить мажоритарную составляющую парламентских выборов и снизить проходной барьер для партий к 3%, однако Рада этого не сделала.\r\n"К сожалению, многие партии не смогут пройти барьер в 5%. К сожалению. И это будет именно из-за господина Парубия. Большой ему привет", - сказал он.\r\nПрезидент также прокомментировал инициативу обмена Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.\r\n"Мы не говорим об обмене наших моряков. Моряков нам должны вернуть. Если говорить о доброй воле, то мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета. Мы хотели бы получить всех наших политзаключенных и военных. Если это такие первые шаги, то мы готовы", - сказал он.\r\nНа вопрос о том, готова ли Украина вернуть Вышинского первой Зеленский ответил, что обмен должен проходить одновременно.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский назвал Парубия "мелким лгущим жуликом". \r\nВ день своей инаугурации Зеленский распустил Верховную Раду, а 11 июля депутаты попрощались с парламентом: сфотографировались на память и спели гимн.\r\n21 июля состоятся внеочередные выборы. В парламент баллотируется 21 партия и больше трех тысяч кандидатов.