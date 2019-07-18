Парубий снова заявил, что Зеленский хочет созвать Раду незаконно

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вновь заявил, что требование Зеленского провести внеочередное заседание Рады не соответствовало закону.\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Вынужден снова повторить, что Ваше обращение от 17 июля 2019 было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование", - заявил Парубий.\r\nОн также добавил, что если президент действительно хотел провести заседание Верховной Рады, а не "предвыборное шоу", Офис Президента мог бы привести текст письма Президента в соответствие с законом.\r\nПарубий добавил, что в случае поступления соответствующего обращения, он готов безотлагательно организовать заседание Рады.\r\nТакже он призвал Президента проявлять уважение к депутатам нынешнего созыва, так как среди них есть и ветераны АТО.\r\nКак сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский настаивает на созыве председателем Верховной Рады Андреем Парубием внеочередного заседания парламента.\r\nТем временем, депутаты попрощались с Радой - спели гимн Украины и сфотографировались на память, а Верховная Рада на пленарном заседании 12 июля закрыла десятую сессию.