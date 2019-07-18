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18 июля 2019, четверг, 21:28 58
Верховная Рада и партии 2019-07-18T22:45:01+03:00
Українські Новини
Парубий снова заявил, что Зеленский хочет созвать Раду незаконно

Парубий снова заявил, что Зеленский хочет созвать Раду незаконно

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вновь заявил, что требование Зеленского провести внеочередное заседание Рады не соответствовало закону.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вынужден снова повторить, что Ваше обращение от 17 июля 2019 было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование", - заявил Парубий.

Он также добавил, что если президент действительно хотел провести заседание Верховной Рады, а не "предвыборное шоу", Офис Президента мог бы привести текст письма Президента в соответствие с законом.

Парубий добавил, что в случае поступления соответствующего обращения, он готов безотлагательно организовать заседание Рады.

Также он призвал Президента проявлять уважение к депутатам нынешнего созыва, так как среди них есть и ветераны АТО.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский настаивает на созыве председателем Верховной Рады Андреем Парубием внеочередного заседания парламента.

Тем временем, депутаты попрощались с Радой - спели гимн Украины и сфотографировались на память, а Верховная Рада на пленарном заседании 12 июля закрыла десятую сессию.

Больше новостей о: Верховная Рада Народные депутаты Андрей Парубий Владимир Зеленский

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