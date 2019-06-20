Сегодня последний день подачи кандидатами документов в ЦИК для регистрации на выборы Рады

Четверг, 20 июня - последний день для подачи политическими партиями и кандидатами в депутаты Верховной Рады документов в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации на внеочередные парламентские выборы, которые состоятся 21 июля.

Соответствующая дата закреплена в календарном плане выборов, передают Українськi Новини.

Регистрация кандидатов Центризбиркомом завершится 25 июня.

При этом до 8 июля включительно партии и кандидаты могут обратиться в ЦИК с просьбой об отмене регистрации.

Предвыборная агитация разрешается до 19 июля включительно.

Выборы состоятся 21 июля.

Результаты выборов, как по спискам партий, так и в мажоритарных округах, должны быть установлены не позднее 5 августа.

Как сообщали Українські Новини, Минэкономики упростило процедуру госзакупок на внеочередные выборы Рады, разрешив ЦИКу делать закупки без объявления тендера при подготовке к выборам.

Также ЦИК заявил, что зарегистрировал уже 461 кандидата в народные депутаты Украины.

Тем временем у КС разное трактование отсчета по делу роспуска Рады.