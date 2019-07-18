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18 июля 2019, четверг, 22:38 411
Европа 2019-07-19T00:04:44+03:00
Українські Новини
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке

Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке

Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Фото: Страна
Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Фото: Страна

17 июля, бывшего президента Украины Петра Порошенко, который не явился в этот день на допрос к следователям Государственного бюро расследований, не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на галерке. Соответствующие фото появились в издании "Страна".

В партии Порошенко заявили, что он не получал повестки в следственные органы. Позже Порошенко улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было. 

Фото: Страна.uaФото: Страна.ua

А вот между прочим, ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки.

В пресс-службе ГБР уточнили, что Порошенко был вызван на допрос на 17 июля.

Ранее суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко.

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