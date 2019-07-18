Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту: він сів на гальорці

Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна

Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна

17 липня, колишнього президента України Петра Порошенка, який не з'явився в цей день на допит до слідчих Державного бюро розслідувань, не пустили до зали засідань Європарламенту, а посадили на гальорці. Відповідні фото з'явилися у виданні "Страна".

У партії Порошенко заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи. Пізніше Порошенко полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.

Фото: Страна.иа

А от між іншим, ДБР має намір силою доставити Порошенко на допит у разі його неявки.

В прес-службі ДБР уточнили, що Порошенко був викликаний на допит на 17 липня.

Раніше суд дозволив ДБР вилучити документи у Міжнародному інвестиційному банку по справі проти Порошенка.