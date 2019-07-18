підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 липня 2019, четвер, 22:38 15
Європа 2019-07-19T01:30:01+03:00
Українські Новини
Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту: він сів на гальорці

Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту: він сів на гальорці

Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна
Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна

17 липня, колишнього президента України Петра Порошенка, який не з'явився в цей день на допит до слідчих Державного бюро розслідувань, не пустили до зали засідань Європарламенту, а посадили на гальорці. Відповідні фото з'явилися у виданні "Страна".

У партії Порошенко заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи. Пізніше Порошенко полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.

Фото: Страна.иаФото: Страна.иа

А от між іншим, ДБР має намір силою доставити Порошенко на допит у разі його неявки.

В прес-службі ДБР уточнили, що Порошенко був викликаний на допит на 17 липня.

Раніше суд дозволив ДБР вилучити документи у Міжнародному інвестиційному банку по справі проти Порошенка.

Більше новин про: Європарламент Петро Порошенко

Архів
Новини
25-річний українець обікрав компанію Microsoft на 13 мільйонів доларів 23:53
НАБУ оголосило підозру забудовнику, який замість квартир у центрі Києва віддав Нацгвардії квартири на околиці 23:27
Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського 23:09
Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна
Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту: він сів на гальорці 22:38
Від наркотиків в Євросоюзі найбільше людей помирає в Шотландії 22:10
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
Підберезник
Відео дня: Грибники зібрали під Києвом небувалий урожай підберезників 14:29
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів 16:41
У судовій реформі Порошенка вистояли принципові суди, зокрема, ОАСК, - Пилипенко 13:55
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok