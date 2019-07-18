Молдова ведет переговоры с Украиной об аренде мощностей украинских ПХГ

Молдова ведет переговоры с Украиной об аренде мощностей украинских подземных хранилищ газа.

Об этом в ходе интервью изданию Euractiv заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, передают Українські Новини.

"Ведутся переговоры с Украиной о возможной аренде хранилища газа в Украине, чтобы через это хранилище подключиться к реверсным поставкам газа из Европы", - сказал он.

Также Попеску добавил, что текущее газовое соглашение Молдовы с Россией заканчивается в конце 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского отказались сообщить, кто ведет от него переговоры по газу с Россией.

В "Газпроме" заявили, что Украина не успеет подписать газовый контракт до конца года.

Тем временем "Нефтегаз" не получал от "Газпрома" предложений урегулировать газовый арбитраж, а "Газпром" резко увеличил транзит газа в ЕС через Украину.