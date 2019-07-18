Молдова ведет переговоры с Украиной об аренде мощностей украинских ПХГ

Молдова ведет переговоры с Украиной об аренде мощностей украинских подземных хранилищ газа.\r\nОб этом в ходе интервью изданию Euractiv заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, передают Українські Новини.\r\n"Ведутся переговоры с Украиной о возможной аренде хранилища газа в Украине, чтобы через это хранилище подключиться к реверсным поставкам газа из Европы", - сказал он.\r\nТакже Попеску добавил, что текущее газовое соглашение Молдовы с Россией заканчивается в конце 2019 года.\r\nКак сообщали Українські Новини, у Зеленского отказались сообщить, кто ведет от него переговоры по газу с Россией.\r\nВ "Газпроме" заявили, что Украина не успеет подписать газовый контракт до конца года.\r\nТем временем "Нефтегаз" не получал от "Газпрома" предложений урегулировать газовый арбитраж, а "Газпром" резко увеличил транзит газа в ЕС через Украину.\r\n