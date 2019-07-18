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18 июля 2019, четверг, 08:15 276
Силовые структуры 2019-07-18T08:22:00+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики спровоцировали ответный огонь и потеряли четырех "бойцов" ранеными

На Донбассе боевики спровоцировали ответный огонь и потеряли четырех "бойцов" ранеными

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошлые сутки, 17 июля, пророссийские боевики, которые прячут личный состав и вооружение в гражданских объектах на Донбассе,

15 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"17 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, вблизи Николаевки велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики ударили у Широкино. Неподалеку Марьинки стреляли из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Окраина Водяного попала под обстрел из станкового противотанкового гранатомета. Два раза в районе Павлополя боевики применили автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, столько же обстрелов из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они устроили вблизи Богдановки. У Талаковки российские наемники применили станковый противотанковый гранатомет, а неподалеку Красногоровки – крупнокалиберный пулемет. Еще два обстрела из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия враг устроил в районе Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны всего один раз. На окраине Екатериновки боевики ударили из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 17 июля четверо оккупантов получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, на Донбассе во время обстрела погиб украинский военный, уничтожен один боевик.

Тем временем, в Минобороны не раз отмечали наращивание Россия своих войска у границ Украины.

9 июня в СММ ОБСЕ заявили о получении уведомлений сторон о завершении разведения войск у Станицы Луганской, которое ранее не раз срывали боевики.

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