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16 июля 2019, вторник, 16:15 176
Экономика 2019-07-16T16:15:36+03:00
Українські Новини
Гривня на межбанке обвалились после продолжительного укрепления

Гривня на межбанке обвалились после продолжительного укрепления

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 3 коп. во вторник снизился на 13 коп. до 25,93 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,73-25,76 UAH/USD, затем котировки начали рости и достигли уровня 25,87-25,90 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,93-25,96 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 6,45% с 27,72 UAH/USD до 25,93 AH/USD.

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро начали дорожать после падения: курс валют на 16 июля.

Гривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.

Тем временем годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.

Больше новостей о: Курс гривны Межбанк Межбанковский валютный рынок

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