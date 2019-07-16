Гривня на межбанке обвалились после продолжительного укрепления

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 3 коп. во вторник снизился на 13 коп. до 25,93 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,73-25,76 UAH\/USD, затем котировки начали рости и достигли уровня 25,87-25,90 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,93-25,96 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 6,45% с 27,72 UAH\/USD до 25,93 AH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар и евро начали дорожать после падения: курс валют на 16 июля.\r\nГривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.\r\nТем временем годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.