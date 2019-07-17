Гривня на міжбанку після зниження знову перейшла до зростання

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 13 коп. в середу зміцнився на 7 коп. до 25,86 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,79-25,84 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,84-25,88 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,86-25,88 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 6,70% з 27,72 UAH/USD до 25,86 AH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок зміцнився на 3 коп. до 25,80 UAH/USD.

Тим часом у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився у порівнянні з 16 липня на 6,72 коп. до 26,1029 UAH/USD, курс купівлі - на 7,71 коп. до 25,7826 UAH/USD.

До 20 липня, вважають аналітики, долар має всі шанси на те, щоб коливатися нижче психологічної позначки.

Крім того, річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз Нацбанку.