Курс гривны на межбанке снизился после выходных

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 7 коп. в понедельник укрепился на 3 коп. до 25,80 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,76-25,80 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,73-25,76 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,79-25,82 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 6,93% с 27,72 UAH/USD до 25,80 AH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро упали в цене после выходных

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Тем временем годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.