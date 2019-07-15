Курс гривны на межбанке снизился после выходных

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 7 коп. в понедельник укрепился на 3 коп. до 25,80 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,76-25,80 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,73-25,76 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,79-25,82 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 6,93% с 27,72 UAH\/USD до 25,80 AH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH\/USD до 28,07 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар и евро упали в цене после выходных\r\nГривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.\r\nТем временем годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.