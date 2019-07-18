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18 июля 2019, четверг, 07:21 975 Документ
Транспорт 2019-07-18T07:21:02+03:00
Українські Новини
Кличко остался должен 121 млн гривен за "стеклянный мост"

Кличко остался должен 121 млн гривен за "стеклянный мост"

Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Коммунальное предприятие (КП) "Инженерный цетр" Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщило, что стоимость строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" составляет 345804,5 тыс. гривен (346 млн гривен), из которых по состоянию на 17 июля профинансировано 224846,9 тыс. гривен (225 млн гривен). Соответственно недофинансированный остаток - 120957,6 тыс. гривен (121 млн гривен).

Об этом говорится в ответе КП на запрос Українських Новин.

"Согласно договорам подряда на выполнение строительных работ №172/18-279 от 07.12.2018 и на выполнение дополнительных строительных работ №172/19-135 от 12.06.2019 по объекту "Строительство мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Печерском и Шевченковском районах" стоимость строительных работ составляет 345804,5 тыс. гривен. На сегодняшний день профинансировано 224846,9 тыс. гривен", - сказано в документе.

Также в ответе КП указано, что окончательный расчет будет проведен после проверки объемов и стоимости выполненных работ.

Напомним, 26 мая КГГА открыла мост из пластика стоимостью почти полмиллиарда гривен. В день открытия на новом мосту между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка" треснуло стекло на одной из обзорных площадок.

Научный институт засекретил исследование, можно ли строить пешеходно-велосипедный мост Кличко над Владимирским спуском.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля в Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы. Доступ к стеклянным конструкциям моста закрыт уже больше 40 дней.

Источник : Українські новини
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