Луценко в 2014 году предлагал провести референдум о защите русского языка в Украине

Юрист, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш напомнила, что 22-23 апреля 2014 года действующий генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предлагал провести референдум о защите государством русского языка и форме государственного устройства Украины.

Соответствующую видеозапись выступления Луценко она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Хочу вам кое-что напомнить. Слова Юрия Луценко в поддержку референдума. Референдума о языке и главное - референдума о государственном устройстве. А формами государственного устройства бывают: 1. простая форма – унитарное государство или 2. сложные формы – конфедерация и федерация. Это на всякий случай то, о чем рассуждал Луценко.

Так вот, Луценко призывал выяснить на референдуме форму государственного устройства, статус русского языка, призывал ценить языковую разность, ставить разные памятники, сожалел о попытке отмены языкового закона Колесниченко-Кивалова… И говорил он это не сто лет тому, а 22 и 23 апреля 2014 года. В апреле 2014 года! При уже сданном Крыме и во всю бунтующем Донбассе.

Нет ли тут государственной измены, стесняюсь спросить? Как думаете? Делитесь видео. Напоминайте и себе и другим", - прокомментировала видеозапись Лукаш.

"... Можем инициировать перед Киевом необходимость проведения такого референдума или плебисцита, если хотите. Потому что закон о референдуме достаточно сложный, а плебисцит легче провести по волнующим всем трем вопросам - язык, самоуправление, единство страны. Я уверен, что мы его выиграем по всей стране. Только аккуратно опять таки с людьми поговорить. Вы хотите двуязычие? То есть ты, Иван Петрович, будешь писать заявление на двух языках? Все наши совещания будут протоколироваться на двух языках? Нет, он скажет "не хочу". Тогда давайте говорить о специальном статусе русского языка как языка, находящегося под защитой государства", - говорит Луценко на видеозаписи.

Также в своем выступлении в 2014 году Луценко затронул вопрос федерализации и устройства государства: "Аналогично и федерализация. Иван Петрович, ты за то, чтобы у тебя был 2-палатный парламент? Тебе мало этих дармоедов? Нет, он скажет "не хочу". Тогда давайте переходить к децентрализации, давайте действительно опускать все полномочия вниз. Причем уже не губернаторам, а мэрам - как это сделано давно в европейской системе. И единство страны, я уверен, что мы выиграем все 3 вопроса, если элиты договорятся".

Как сообщали Українські Новини, 15 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) допросило генпрокурора Юрия Луценко в качестве свидетеля по делу о предвзятой квалификации действий активиста Евромайдана Ивана Бубенчика.

Генпрокурор был вызван на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших.

Ранее Президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде Украины дать согласие на увольнение генпрокурора Юрия Луценко, а также на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина и назначение на эту должность заместителя главы Администрации Президента Вадима Пристайко.

Тем временем НАБУ обязали открыть дело по возможному отмыванию денег заместителем Луценко.