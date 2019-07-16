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16 июля 2019, вторник, 07:11 3378
Президент 2019-07-16T07:11:01+03:00
Українські Новини
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург

Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург

Петр Порошенко. Скриншо видео Facebook/Петр Порошенко
Петр Порошенко. Скриншо видео Facebook/Петр Порошенко

Председатель политической партии "Европейская солидарность", бывший Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не получал никаких повесток о вызове на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) и 17 июля планирует поездку в Страсбург (Франция), где в то время Европейский парламент будет избирать руководство Европейского Союза (ЕС).

Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

В пресс-службе уточнили, что график Порошенко предусматривает 17 июля его визит в Страсбург, "поскольку именно в эти дни Европейский парламент будет выбирать руководство Европейского Союза".

"Кроме того, пресс-служба "Европейской солидарности" отмечает, что лидер партии Петр Порошенко по состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от каких-либо следственных органов", - говорится в сообщении.

Сам Порошенко в пятницу, 12 июля, в эфире телеканала "Украина" сказал: "Заранее сообщаю, что я планирую 17-го быть в Страсбурге, поскольку там в этот день пройдет первое заседание Европарламента, будет избираться руководство Евросовета, Еврокомиссии, Европарламента". 

По словам бывшего Президента, политические деятели и новоизбранные депутаты Европарламента пригласили его для проведения переговоров. "В Страсбурге мы будем говорить о продолжении санкций, об укреплении мировой международной солидарности в поддержку Украины. Для нас это сейчас будет чрезвычайно важно", - подчеркнул Порошенко.

Уточним, 11 июля пресс-служба ГБР сообщила о вызове на допрос Порошенко на 17 июля. "Да, действительно его вызвали на допрос на 17 июля, на среду", - сказал представитель ГБР. Однако время допроса и по какому делу Порошенко вызван на допрос не уточнятся.

Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд г. Киева разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко.

Ранее в партии Порошенко ("Европейская солидарность") заявили о подготовке обысков в ее офисе.

ГБР  открыло 8 уголовных производств против Порошенко.

Также правоохранители провели обыски у волонтера и бывшего советника Президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова, а партия Порошенко "Европейская солидарность" назвала это политическим преследованием и попыткой реванша пророссийских сил.

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