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15 июля 2019, понедельник, 10:50 469
Экономика 2019-07-15T10:50:35+03:00
Українські Новини
Рубль подскочил в киевских обменниках

Рубль подскочил в киевских обменниках

Рубли. Фото: Rufabula.com
Рубли. Фото: Rufabula.com

В понедельник, 15 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 12 июля, повысился на 4 копейки и составил 3,65 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи также повысился на 4 копейки и составил 4,22 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках 15 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,65 4,22
Максимальный 4,02 5,00
Минимальный 3,00 4,06

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро упали в цене после выходных.

Также гривна на межбанке подскочила перед выходными.

Тем временем годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.

Ранее ациональный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июля, на 10,13 коп. до 25,8018 UAH/USD.

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