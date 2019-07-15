Рубль подскочил в киевских обменниках

В понедельник, 15 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 12 июля, повысился на 4 копейки и составил 3,65 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи также повысился на 4 копейки и составил 4,22 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в обменниках 15 июля:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,65\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n3,00\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар и евро упали в цене после выходных.\r\nТакже гривна на межбанке подскочила перед выходными.\r\nТем временем годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.\r\nРанее ациональный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июля, на 10,13 коп. до 25,8018 UAH\/USD.