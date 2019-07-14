На Киев надвигается атмосферный фронт с дождями и грозами, - синоптик

В то время, как в воскресенье по всей территории Украины ожидаются осадки , на Киев надвигается атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Атмосферный фронт - уже в пути. Дожди с грозами ходят по Киевщине и подбираются к столице", - сообщила Диденко.

Также синоптик посоветовала тем, кто сейчас на берегу, лужайках или в воде - понемного собираться.

Тем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве 14 июля переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Карты: Наталья Диденко/Facebook

Раньше Українські Новини писали, как действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох.

Также синоптик рассказала, когда резко изменится погода, а Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу.

Тем временем циклоны и фронты дестабилизируют погоду, а похолодание усилится перед зноем.