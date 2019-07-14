подписаться на рассылку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
14 июля 2019, воскресенье, 12:50 810 Карта
Жизнь 2019-07-14T12:56:01+03:00
Українські Новини
На Киев надвигается атмосферный фронт с дождями и грозами, - синоптик

На Киев надвигается атмосферный фронт с дождями и грозами, - синоптик

Гроза в Киеве.
Гроза в Киеве.

В то время, как в воскресенье по всей территории Украины ожидаются осадки, на Киев надвигается атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Атмосферный фронт - уже в пути. Дожди с грозами ходят по Киевщине и подбираются к столице", - сообщила Диденко.

Также синоптик посоветовала тем, кто сейчас на берегу, лужайках или в воде - понемного собираться.

Тем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве 14 июля переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Карты: Наталья Диденко/FacebookКарты: Наталья Диденко/Facebook

Раньше Українські Новини писали, как действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох.

Также синоптик рассказала, когда резко изменится погода, а Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу.

Тем временем циклоны и фронты дестабилизируют погоду, а похолодание усилится перед зноем.

Больше новостей о: Погода Прогноз погоды погода в Киеве

Архив
Новости
Блэкаут в Нью-Йорке.Фото: instagram /7hyosis
Фото дня: Манхеттен и Бродвей погрузились во тьму 14:16
В начале рабочей недели Украину зальет дождями: прогноз погоды 13:55 Карта
Александр Власов. Скриншот: Олександр Власов/Facebook
И.о. председателя ГФС Власов ответил Зеленскому заявлением об отставке 13:23 Документ
Разорвать железнодорожное сообщение с Россией невозможно, - Гройсман 13:05
На Киев надвигается атмосферный фронт с дождями и грозами, - синоптик 12:50 Карта
больше новостей
Я - за насилие, - Ярош сказал "заткнуть рот" всем, кому не нравится обстрел "112 канала" 11:16
Происшествие в аэропорту
Аэропорт "Киев" не работает: самолет Belavia вылетел за взлетно-посадочную полосу 11:56
Где отдыхают украинцы этим летом: топ-10 направлений за границей 08:00
НСЖУ назвал терактом обстрел из гранатомета "112 канала" 10:50
Правоохранители проводят обыски в ГФС 14:27
больше новостей
Я - за насилие, - Ярош сказал "заткнуть рот" всем, кому не нравится обстрел "112 канала" 11:16
Разумков не исключает референдум по языку 18:03
Полиция установила, что Портнов не давал ложных сведений в заявлениях о преступлениях Порошенко 14:43
Происшествие в аэропорту
Аэропорт "Киев" не работает: самолет Belavia вылетел за взлетно-посадочную полосу 11:56
Могилев инициировал подписание Меморандума об отмене депутатской неприкосновенности 15:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok