На Киев надвигается атмосферный фронт с дождями и грозами, - синоптик

В то время, как в воскресенье по всей территории Украины ожидаются осадки, на Киев надвигается атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и грозы.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Атмосферный фронт - уже в пути. Дожди с грозами ходят по Киевщине и подбираются к столице", - сообщила Диденко.\r\n\r\nТакже синоптик посоветовала тем, кто сейчас на берегу, лужайках или в воде - понемного собираться.\r\nТем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве 14 июля переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м\/с.\r\nКарты: Наталья Диденко\/Facebook\r\nРаньше Українські Новини писали, как действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох.\r\nТакже синоптик рассказала, когда резко изменится погода, а Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу.\r\nТем временем циклоны и фронты дестабилизируют погоду, а похолодание усилится перед зноем.