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14 липня 2019, неділя, 12:50 62
Життя 2019-07-14T15:00:02+03:00
Українські Новини
На Київ насувається атмосферний фронт з дощами і грозами, - синоптик

На Київ насувається атмосферний фронт з дощами і грозами, - синоптик

Гроза в Києві.
Гроза в Києві.

У той час, як у неділю всією територією України очікуються опади, на Київ насувається атмосферний фронт, який принесе дощі і грози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Атмосферний фронт - вже в дорозі. Дощі з грозами ходять по Київщині і підбираються до столиці", - повідомила Діденко.

Також синоптик порадила тим, хто зараз на березі, галявинах або у воді - потроху збиратися.

Тим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Києві 14 липня мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Карти: Наталя Діденко/FacebookКарти: Наталка Діденко/Facebook

Раніше Українські Новини писали, як діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька.

Також розповіла синоптик, коли різко зміниться погода, а Циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду.

Тим часом циклони і фронти дестабілізують погоду, а похолодання посилиться перед спекою.

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