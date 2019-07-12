Циклоны и фронты дестабилизируют погоду: синоптик дала прогноз на выходные и неделю

Пришедшая в Украину осенняя прохлада пока не собирается покидать территорию страны. Более того, в ближайшу неделю она усугубится приходом циклона и атмостферных фронтов, которые дестабилизируют синоптическую ситуацию.

Об этом сообщила в своем метеоблоге синоптик Наталка Диденко.

"Пока мы дружно ругали жару и яркое солнце, атмосфера терпеливо собирала наши жалобы, зарегистрировала все пожелания, даже самые маленькие, сделала выводы и, как всегда, пошла нам навстречу. Жара из Украины ушла", - написала Диденко.

Температура воздуха, по ее словам, понизилась до + 17 + 24 градусов, а ночью в горах даже появились осенние + 5 + 8 градусов.

Пока же в Украине будет преобладать свежая воздушная масса. Дневная температура воздуха составит + 18 + 24 градуса, на юге и юго-востоке традиционно будет на несколько градусов теплее, + 22 + 27 градусов. Сильная жара маловероятна.

По всей территории Украины вероятны периодические дожди локального характера. Поскольку значительных температурных контрастов не предвидится, то вероятность гроз и града несколько уменьшится.

На севере и западе Украины западный ветер может усиливаться до 12-14 метров в секунду.

На выходных, 13-14 июля, в южной части и в центральных областях будет много солнца, стоит этим воспользоваться для работы или отдыха на свежем воздухе.

"Кто собирается в Карпаты, обязательно прихватите теплую одежду. Там ночью ожидается местами + 5 + 8 градусов", - предупредила синоптик.

По ее словам, для отдыхающих в южной части Украины температура воды в Черном и Азовском морях 23-26 градусов. Хотя стоит учитывать, что в этот период происходит подъем глубинных холодных вод, поэтому температура воды может снижаться очень ощутимо. Источник: www.wxcharts.com

В то же время первая половина недели будет в Украине синоптически нестабильной. Циклоны и атмосферные фронты принесут периодические дожди, грозы, местами сильные ливни и порывистый ветер.

Влажная дождливая погода в течение 15, 16, 17 и 18 июля будет усиливаться прохладным и даже холодным воздухом. Днем ожидается в пределах + 16 + 24 градусов, а ночью 7 + 14 градусов.

Однако в дальнейшем, во вторую половину следующей неделе, влажность уменьшится, увеличится количество солнца, осадки прекратятся. Комфортная погода снова восстановится.

Температура воздуха повысится до 24 + 29 градусов, а на юге и востоке до + 28 + 33 градусов.

В Киеве в ближайшие дни погода будет неустойчивой, с периодическими дождями и красивыми осенними облаками. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах + 9 + 13 градусов, а днем ​​воздух прогреется до + 19 + 23 градусов.

Такая же некомфортная синоптическая ситуация будет в столице и в начале следующей недели - локальные дожди, местами грозы, прохладная воздушная масса.

На выходных синоптик советует одеваться теплее, брать с собой средства защиты от дождя, холода и комаров.

Вторая половина следующей неделе, 19-21 июля, принесет в Киев много солнца, прекращение осадков и повышение температуры воздуха до + 25 + 28 градусов.

"Атмосфера и природа всегда слышат наши просьбы. Желательно, чтобы и мы с таким же уважением, терпением и умом использовали все природные и атмосферные сокровища", - рекомендует Диденко.

Как сообщали Українські Новини, похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода, а Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу.

Тем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, перед выходными в Карпатах похолодает до +3, а моря местами прогреются до +24.