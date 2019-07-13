Зеленський звільнив 10 голів райадміністрацій у Чернівецькій області

Президент Володимир Зеленський звільнив 10 голів районних державних адміністрацій в Чернівецькій області.

Про це йдеться в розпорядженнях Президента №№ 194-203/2019 від 11 липня, передають Українські Новини.

Були звільнені голова Хотинської районної адміністрації Петро Допіряк, голова Сторожинецької райадміністрації Ярослав Бартош, Сокирянської - Петро Бескупський, Путильської - Микола Савчук, Новоселицької - Євгенія Бойко, Кельменецької - Віталій Швець, Заставницької - Юрій Китар.

Крім того, Зеленський звільнив голову Глибоцької райдержадміністрації Георгія Придія, голову Герцаївської райадміністрації Віорела Ястремського і голову Вижницької райадміністрації Руслана Сенчука.

Всі вони були звільнені у зв'язку із закінченням повноважень попереднього Президента Петра Порошенка.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській області і 5 голів райадміністрацій у Львівській області.

Зеленський призначив львівським губернатором Мальського, донецьким губернатором Кириленко замість Куця і херсонським губернатором Гусєва, фігурував у справах про корупцію в армії.