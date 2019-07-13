підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
13 липня 2019, субота, 18:13 12
Президент 2019-07-13T19:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив 10 голів райадміністрацій у Чернівецькій області

Зеленський звільнив 10 голів райадміністрацій у Чернівецькій області

Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook

Президент Володимир Зеленський звільнив 10 голів районних державних адміністрацій в Чернівецькій області.

Про це йдеться в розпорядженнях Президента №№ 194-203/2019 від 11 липня, передають Українські Новини.

Були звільнені голова Хотинської районної адміністрації Петро Допіряк, голова Сторожинецької райадміністрації Ярослав Бартош, Сокирянської - Петро Бескупський, Путильської - Микола Савчук, Новоселицької - Євгенія Бойко, Кельменецької - Віталій Швець, Заставницької - Юрій Китар.

Крім того, Зеленський звільнив голову Глибоцької райдержадміністрації Георгія Придія, голову Герцаївської райадміністрації Віорела Ястремського і голову Вижницької райадміністрації Руслана Сенчука.

Всі вони були звільнені у зв'язку із закінченням повноважень попереднього Президента Петра Порошенка.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській області і 5 голів райадміністрацій у Львівській області.

Зеленський призначив львівським губернатором Мальського, донецьким губернатором Кириленко замість Куця і херсонським губернатором Гусєва, фігурував у справах про корупцію в армії.

Більше новин про: Володимир Зеленський Звільнення з посади голови райадміністрацій

Архів
Новини
Лідеру перегонів у 220 окрузі Окопному не дають проводити агітацію, – Макарівський 19:00
Під Рівно двоє дітей загинули від вибуху в будинку дідуся, який збирав металобрухт 18:44
Зеленський звільнив 10 голів райадміністрацій у Чернівецькій області 18:13
В мережі опублікували запис нападу на волонтера Котляренка, вчинений кандидатом у депутати Дідовцем 17:48
Аеропорт "Київ" відновив роботу після того, як літак викотився за злітно-посадкову смугу 17:30
більше новин
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів 12:05
У Гройсмана розповіли, де і коли школярам видадуть світловідбиваючі жилети 09:57
Ярош закликав "пакувати" і судити італійців в Україні 21:17
Українські миротворці місії ООН в ДР Конго поповнили запаси необхідного майна: з дому прилетіла "вантажівка" 08:21 Фото
більше новин
Українські миротворці місії ООН в ДР Конго поповнили запаси необхідного майна: з дому прилетіла "вантажівка" 08:21 Фото
Ярослав Годунок. Фото: Ярослав Годунок/Facebook
Годунок відмовився від претензій до Зеленського 21:16
Попри скандал з бракованими бронежилетами Турчинов зробив вигляд, що не зрозумів, за що Зеленський хоче його люструвати 22:51
Зеленський вперше поговорив з Путіним телефоном 19:25
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok