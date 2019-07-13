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13 июля 2019, суббота, 07:30 1956
Туризм 2019-07-13T07:30:02+03:00
Українські Новини
Куда поехать в отпуск в Украине: десять самых популярных курортов

Куда поехать в отпуск в Украине: десять самых популярных курортов

Отдых. Фото: pixabay
Отдых. Фото: pixabay

В летний период отпусков среди украинцев самым популярным направлением отдыха в Украине являются курорты Бердянска, которые в прошлом году были на втором месте.

Об этом сообщает пресс-служба компании Google.

Украинские курорты пользуются большой популярностью, и это подтверждает количество запросов. В этом году пользователи Google Украина чаще всего искали варианты отдыха в Бердянске, Карпатах и Одессе.

А полностью первая десятка популярных направлений для отдыха в Украине такова:

  1. Бердянск
  2. Карпаты
  3. Одесса
  4. Кирилловка
  5. Затока
  6. Геническ
  7. Лазурное
  8. Крым
  9. Железный Порт
  10. Урзуф

Напомним, в Украине есть очень много мест, где рождалась наша история и культура. Красивых и уникальных мест в Украине очень много, но Українські Новини выбрали 10 самых красивых и необычных.

Кроме того, было названо топ-5 самых популярных украинских морских курортов.

Также Українські Новини рассказали о красивых местах в Украине, где можно обрести душевный покой, а также выбрали пят стран, где можно дешево и хорошо отдохнуть.

Тем временем цены на отдых в Турции для украинцев существенно повысились.

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