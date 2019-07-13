Куда поехать в отпуск в Украине: десять самых популярных курортов

В летний период отпусков среди украинцев самым популярным направлением отдыха в Украине являются курорты Бердянска, которые в прошлом году были на втором месте.

Об этом сообщает пресс-служба компании Google.

Украинские курорты пользуются большой популярностью, и это подтверждает количество запросов. В этом году пользователи Google Украина чаще всего искали варианты отдыха в Бердянске, Карпатах и Одессе.

А полностью первая десятка популярных направлений для отдыха в Украине такова:

Бердянск Карпаты Одесса Кирилловка Затока Геническ Лазурное Крым Железный Порт Урзуф

Напомним, в Украине есть очень много мест, где рождалась наша история и культура. Красивых и уникальных мест в Украине очень много, но Українські Новини выбрали 10 самых красивых и необычных.

Кроме того, было названо топ-5 самых популярных украинских морских курортов.

Также Українські Новини рассказали о красивых местах в Украине, где можно обрести душевный покой, а также выбрали пят стран, где можно дешево и хорошо отдохнуть.

Тем временем цены на отдых в Турции для украинцев существенно повысились.