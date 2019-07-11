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11 липня 2019, четвер, 21:16 77
Політика 2019-07-11T22:00:02+03:00
Українські Новини
Годунок відмовився від претензій до Зеленського

Годунок відмовився від претензій до Зеленського

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, якого Президент Володимир Зеленський зі скандалом вигнав із зустрічі, відмовився від претензій до нього.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

"Я не хочу розхитувати ситуацію в країні, коли сьогодні ворожі канали та ЗМІ, які належали або належать російським силам або колишньому президенту Порошенку, намагаються використовувати ситуацію як провокацію і показати в поганому світлі нашого президента", - сказав Годунок.

За його слів, хтось з оточення Президента надав неправдиву інформацію про нього і спровокував цей конфлікт.

"Я не йду в СБУ, я планую завтра офіційно звернутися до них із депутатським запитом про те, чи є на мене якась інформація, яка може мене ганьбити", - додав він.

Годунок вважає ситуацію, що склалася, непорозумінням.

Крім того, він наголосив, що був одним з тих, хто закликав голосувати за Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, Годунок голосував за "чесного преЗЕдента".

Годунок заявив, що має намір відвідати СБУ в четвер і подати в суд на Зеленського за образи.

Також Годунок вважає, що Зеленський його очорнив під вибори, щоб допомогти кандидату "Слуги народу" і назвав Зеленського "неадекватним".

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