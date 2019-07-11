Годунок відмовився від претензій до Зеленського

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, якого Президент Володимир Зеленський зі скандалом вигнав із зустрічі,

Про це він сказав у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

"Я не хочу розхитувати ситуацію в країні, коли сьогодні ворожі канали та ЗМІ, які належали або належать російським силам або колишньому президенту Порошенку, намагаються використовувати ситуацію як провокацію і показати в поганому світлі нашого президента", - сказав Годунок.

За його слів, хтось з оточення Президента надав неправдиву інформацію про нього і спровокував цей конфлікт.

"Я не йду в СБУ, я планую завтра офіційно звернутися до них із депутатським запитом про те, чи є на мене якась інформація, яка може мене ганьбити", - додав він.

Годунок вважає ситуацію, що склалася, непорозумінням.

Крім того, він наголосив, що був одним з тих, хто закликав голосувати за Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, Годунок голосував за "чесного преЗЕдента".

Годунок заявив, що має намір відвідати СБУ в четвер і подати в суд на Зеленського за образи.

Також Годунок вважає, що Зеленський його очорнив під вибори, щоб допомогти кандидату "Слуги народу" і назвав Зеленського "неадекватним".