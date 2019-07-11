Рада снова отказалась уволить Климкина

Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина, который заявил, что решил уйти в "политический отпуск".\r\nЗа принятие проекта постановления №10381 проголосовали 160 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\n17 мая Климкин объявил о решении подать в отставку.\r\nВпервые он был назначен министром министром иностранных дел в июне 2014 года в правительстве Арсения Яценюка, в декабре того же года Климкина переназначили.\r\nВ правительстве Владимира Гройсмана он сохранил свою должность.\r\nМинистр иностранных дел и министр обороны назначаются Верховной Радой по представлению Президента.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 2 июля Климкин направил письмо Гройсману о согласовании своего отпуска с 3 июля.\r\n6 июня Рада уже отказывалась уволить Климкина.\r\n11 июня Президент Владимир Зеленский повторно предложил парламенту уволить Климкина и назначить министром иностранных дел Пристайко.