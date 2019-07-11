Рада знову відмовилася звільнити Клімкіна

Верховна Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який заявив, що вирішив піти в "політичний відпустку" .

За прийняття проекту постанови №10381 проголосували 160 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

17 травня Клімкін оголосив про рішення подати у відставку.

Вперше його призначено міністром міністром закордонних справ у червні 2014 року в уряді Арсенія Яценюка, у грудні того ж року Клімкіна перепризначували.

В уряді Володимира Гройсмана він зберіг свою посаду.

Міністр закордонних справ і міністр оборони призначаються Верховною Радою за поданням Президента.

Як повідомляли Українські Новини, 2 липня Клімкін направив лист Гройсману про погодження своєї відпустки з 3 липня.

6 червня Рада вже відмовлялася звільнити Клімкіна.

11 червня Президент Володимир Зеленський повторно запропонував парламенту звільнити Клімкіна і призначити міністром закордонних справ Пристайка.