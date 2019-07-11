Рада знову відмовилася звільнити Клімкіна

Верховна Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який заявив, що вирішив піти в "політичний відпустку".\r\nЗа прийняття проекту постанови №10381 проголосували 160 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\n17 травня Клімкін оголосив про рішення подати у відставку.\r\nВперше його призначено міністром міністром закордонних справ у червні 2014 року в уряді Арсенія Яценюка, у грудні того ж року Клімкіна перепризначували.\r\nВ уряді Володимира Гройсмана він зберіг свою посаду.\r\nМіністр закордонних справ і міністр оборони призначаються Верховною Радою за поданням Президента.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2 липня Клімкін направив лист Гройсману про погодження своєї відпустки з 3 липня.\r\n6 червня Рада вже відмовлялася звільнити Клімкіна.\r\n11 червня Президент Володимир Зеленський повторно запропонував парламенту звільнити Клімкіна і призначити міністром закордонних справ Пристайка.