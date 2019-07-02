Климкин попросил Гройсмана отправить его в отпуск с завтрашнего дня

Министр иностранных дел Павел Климкин, как и просил премьер-министр Владимир Гройсман, направил письмо премьеру о согласовании своего отпуска с 3 июля.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба МИДа.

"В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины "Об отпусках членов Кабинета Министров Украины, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти, Председателя Совета министров Автономной Республики Крым" от 24.01.2007 года №13-р, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 2 июля направил письмо Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о согласовании его отпуска с 3 июля этого года", - говорится в комментарии.

Планируется, что на время пребывания министра в отпуске руководство министерством будет возложено на заместителя министра по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль.

Во время заграничной командировки Зеркаль с 3 по 5 июля руководство МИДом будет осуществлять заместитель министра Егор Божок.

Как сообщали Українськi Новини, 27 июня Президент Владимир Зеленский заявил, что возмущен тем, что Министерство иностранных дел без его ведома ответило на ноту России относительно выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман выступил за уход Климкина в отпуск и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Зеленского.

1 июля Климкин заявил, что решил уйти в "политический отпуск".

В блиц-интервью Українським Новинам он сообщил, что намерен уйти в отпуск с 3 июля и выступает за назначение Зеркаль исполняющей обязанности министра иностранных дел.