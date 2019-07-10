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10 июля 2019, среда, 18:43 196
Происшествия 2019-07-10T19:23:03+03:00
Українські Новини
Ракета боевиков попала в грузовик военных под Волновахой, один убит и один ранен

Ракета боевиков попала в грузовик военных под Волновахой, один убит и один ранен

Грузовик. Фото: scania.hu
Грузовик. Фото: scania.hu

В районе Гранитного (Волновахский район, Донецкая область) 1 военнослужащий погиб и 1 ранен в результате попадания ракеты в грузовой автомобиль в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в среду, 10 июля, после того, как медик подорвался на взрывном устройстве под Донецком.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня около 15:00 часов в районе южной окраины Гранитное враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил", - сказано в нем.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб, еще один получил ранения средней тяжести.

Раненому военнослужащему оказана медицинская помощь.

Как сообщали Українськi Новини, двоих волонтеров-медиков подстрелили снайперы боевиков под Донецком. Появились фото с места обстрела боевиками медавтомобиля в зоне ООС.

Также на Донбассе боевики обстреляли Новгородское, ранен мирный житель.

Тем временем почти половина украинцев за компромиссы с РФ и "ЛДНР" ради мира на Донбассе.

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