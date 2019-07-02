Двоих волонтеров-медиков подстрелили снайперы боевиков под Донецком

После того, как украинские военные за сутки понесли серьезные потери в зоне ООС, два волонтера-медика получили пулевые ранения из-за обстрела боевиков в Донецкой области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\nПо предварительным данным, пострадавшие получили пулевые ранения, двигаясь на автомобиле по дороге "Марьинка - Красногоровка".\r\nНа данный момент они находятся в военном госпитале Покровска.\r\nВ полицию поступило сообщение от работников центральной городской больницы Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам 42 и 32 лет.\r\nПо их словам, пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле.\r\nПолицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.\r\nПо данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены. До этого боевики убили военного и ранили двоих при перевозке бойца под Донецком.\r\nЗеленский отреагировал на обстрел авто при эвакуации медиками раненого в ООС.\r\nТем временем ОБСЕ получило уведомления сторон о разведении войск у Станицы Луганской.