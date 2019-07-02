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02 июля 2019, вторник, 11:52 582
Происшествия 2019-07-02T12:09:18+03:00
Українські Новини
Двоих волонтеров-медиков подстрелили снайперы боевиков под Донецком

Двоих волонтеров-медиков подстрелили снайперы боевиков под Донецком

Санитарные Hummer`ы для ВСУ. Фото: inforesist
Санитарные Hummer`ы для ВСУ. Фото: inforesist

После того, как украинские военные за сутки понесли серьезные потери в зоне ООС, два волонтера-медика получили пулевые ранения из-за обстрела боевиков в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

По предварительным данным, пострадавшие получили пулевые ранения, двигаясь на автомобиле по дороге "Марьинка - Красногоровка".

На данный момент они находятся в военном госпитале Покровска.

В полицию поступило сообщение от работников центральной городской больницы Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам 42 и 32 лет.

По их словам, пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены. До этого боевики убили военного и ранили двоих при перевозке бойца под Донецком.

Зеленский отреагировал на обстрел авто при эвакуации медиками раненого в ООС.

Тем временем ОБСЕ получило уведомления сторон о разведении войск у Станицы Луганской.

Больше новостей о: Медики раненые военнослужащие Медики-добровольцы Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе

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