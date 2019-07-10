Ракета бойовиків потрапила у вантажівку військових під Волновахою, один вбитий та один поранений

У районі Гранітного (Волноваський район, Донецька область) 1 військовослужбовець загинув і 1 поранений в результаті попадання ракети в вантажний автомобіль в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в середу, 10 липня, після того, як медик підірвався на вибуховому пристрої під Донецьком.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні близько 15:00 годин у районі південної околиці Гранітного ворожим ПТРК було вражено вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил", - сказано в ньому.\r\nВ результаті потрапляння протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення середньої тяжкості.\r\nПораненому військовослужбовцю надано медичну допомогу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, двох волонтерів-медиків підстрелили снайпери бойовиків під Донецьком. З'явилися фото з місця обстрілу бойовиками медавтомобиля в зоні ООС.\r\nТакож на Донбасі бойовики обстріляли Новгородське, поранений мирний житель.\r\nТим часом майже половина українців за компроміси з РФ і "ЛДНР" заради миру на Донбасі.